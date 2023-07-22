Госдума рассмотрит новые правила общения коллекторов с должниками через мессенджеры

Ко второму чтению в закон «О взыскании» внесены поправки, которые распространяют правила сбора долгов с физлиц на чаты между коллекторами и должниками. На внесение поправок обратил внимание РБК. Такие поправки меняют срок вступления изменений в силу, ранее это было 1 марта 2024 года, теперь — 180 дней с момента официальной публикации обновленного закона.

Согласно действующему законодательству, количественные ограничения пока не распространяются на сообщения в мессенджерах. Теперь, в случае принятия поправок, если на первое сообщение коллектора должник дал ответ, то в течение этого дня взыскатель может отправлять клиенту сколько угодно сообщений до завершения диалога. Это будет считаться одним случаем контакта.

Поправки предлагают, что:

взыскатели должны будут давать клиентам возможность во время разговора переключаться с робота на человека;

полные настоящие имена коллекторов можно будет заменять на псевдонимы;

если коллектор во время встречи или звонка успел донести до клиента обязательную информацию (представиться и назвать сумму долга), то контакт с должником считается состоявшимся. Также засчитывается взаимодействие, если должник «в явной форме» сообщил о нежелании продолжать общение.

Должники за девять месяцев 2020 года стали в пять раз чаще общаться с коллекторами дистанционно, а электронную почту вытеснили мессенджеры. Такие данные приводила «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств». В 2022 году общаться со взыскателями через мессенджеры предпочитали 30% заемщиков.

Весной 2021 года Минюст предложил присваивать коллекторам различные категории риска причинения вреда: высокий, значительный, средний, низкий. Применяться новые критерии оценки стали с начала 2022 года.

За 2022 год почти 5% участников рынка профессионального взыскания были отнесены Федеральной службой судебных приставов (ФССП) к категориям «высокого» и «значительного» риска.

Подробнее о регулировании рынка сбора долгов читайте в публикации «Ъ FM» «ФССП прислушается к звонкам».

Мария Федотова