Коллекторов разнесли по рискам

За 2022 год почти 5% участников рынка профессионального взыскания были отнесены Федеральной службой судебных приставов (ФССП) к категориям «высокого» и «значительного» риска. Такие компании хотя бы раз за прошедший год допустили значительное нарушение законодательства, например угрожали должникам. Однако участники рынка и эксперты отмечают, что мера не учитывает размеры портфеля компании. Для должников же эти категории несут исключительно информационный характер, так как сменить взыскателя они не могут.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Как следует из реестра коллекторов, который ведет ФССП (с ним ознакомился “Ъ”), за год действия «Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности…» из 525 участников рынка 26 компаний получили «высокую» («красную») и «значительную» («желтую») категории риска. К высокой степени риска отнесены коллекторы, которые даже однократно в течение года угрожали здоровью или жизни должника, уничтожением имущества и др. либо неоднократно нарушали установленные требования по взаимодействию с гражданином.
Весной 2021 года Минюст, в подчинении которого находится ФССП, предложил присваивать коллекторам различные категории риска причинения вреда: высокий, значительный, средний, низкий. Соответствующие изменения были предложены в «Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)…». Несмотря на критику со стороны профсообщества (см. “Ъ” от 26 апреля 2021 года), изменения были приняты. Применяться новые критерии оценки стали с начала 2022 года. В прошлом году ФССП получило 2,3 млн жалоб на действия взыскателей. Обоснованными признаны почти 210 тыс. жалоб.
Важно понимать, что речь идет о подтвержденных нарушениях, то есть таких, которые были, во-первых, совершены в течение предшествующего календарного года, а во-вторых, подтверждены вступившими в законную силу решениями судов и протоколами об административных нарушениях, подчеркивает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Однако, по мнению участников рынка, порог, установленный ФССП, достаточно низкий. «По факту в зоне риска находятся все крупные коллекторские агентства»,— указывает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Агентство попадает в «красную» зону уже при двух нарушениях, при этом не принимается во внимание размер портфеля, находящегося в работе, подчеркивает он. «Перейти из "зеленой" в "красную" категорию можно при условии всего одного грубого нарушения»,— отмечает господин Федюкин.
Эксперты отмечают, что, если организации присвоена «красная» категория, вероятность того, что в конечном итоге она будет исключена из реестра, значительно выше. Но это не значит, что такое решение не будет принято и в отношении организации с «зеленым» маркером риска, если для этого возникнут основания. «Принадлежность к той или иной категории риска является следствием нарушений и наступающих за ними последствий, а не наоборот, на основании одного лишь маркера организации из реестра не исключаются»,— отмечает Юрий Федюкин.
Но участники рынка считают, что необходимо пересмотреть критерии. «Нужно учитывать не количество обращений, а их долю от общего портфеля»,— отмечает господин Мехтиев. То есть два обращения для компании, у которой в работе миллионы контрактов, «это капля в море». Но для компании, где количество долгов минимально, эти два обращения уже «служат неким звоночком, что нужно обратить внимание».
Вместе с тем на деятельность черных и серых коллекторов эти показатели не влияют, подчеркивают собеседники “Ъ”. Для должников же, уточняет господин Федюкин, категории риска коллекторов носят исключительно информационный характер, так как у них нет возможности сменить взыскателя.