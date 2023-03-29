Коллекторов разнесли по рискам

За 2022 год почти 5% участников рынка профессионального взыскания были отнесены Федеральной службой судебных приставов (ФССП) к категориям «высокого» и «значительного» риска. Такие компании хотя бы раз за прошедший год допустили значительное нарушение законодательства, например угрожали должникам. Однако участники рынка и эксперты отмечают, что мера не учитывает размеры портфеля компании. Для должников же эти категории несут исключительно информационный характер, так как сменить взыскателя они не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из реестра коллекторов, который ведет ФССП (с ним ознакомился “Ъ”), за год действия «Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности…» из 525 участников рынка 26 компаний получили «высокую» («красную») и «значительную» («желтую») категории риска. К высокой степени риска отнесены коллекторы, которые даже однократно в течение года угрожали здоровью или жизни должника, уничтожением имущества и др. либо неоднократно нарушали установленные требования по взаимодействию с гражданином.

Весной 2021 года Минюст, в подчинении которого находится ФССП, предложил присваивать коллекторам различные категории риска причинения вреда: высокий, значительный, средний, низкий. Соответствующие изменения были предложены в «Положения о федеральном государственном контроле (надзоре)…». Несмотря на критику со стороны профсообщества (см. “Ъ” от 26 апреля 2021 года), изменения были приняты. Применяться новые критерии оценки стали с начала 2022 года. В прошлом году ФССП получило 2,3 млн жалоб на действия взыскателей. Обоснованными признаны почти 210 тыс. жалоб.

Важно понимать, что речь идет о подтвержденных нарушениях, то есть таких, которые были, во-первых, совершены в течение предшествующего календарного года, а во-вторых, подтверждены вступившими в законную силу решениями судов и протоколами об административных нарушениях, подчеркивает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Однако, по мнению участников рынка, порог, установленный ФССП, достаточно низкий. «По факту в зоне риска находятся все крупные коллекторские агентства»,— указывает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Агентство попадает в «красную» зону уже при двух нарушениях, при этом не принимается во внимание размер портфеля, находящегося в работе, подчеркивает он. «Перейти из "зеленой" в "красную" категорию можно при условии всего одного грубого нарушения»,— отмечает господин Федюкин.

Эксперты отмечают, что, если организации присвоена «красная» категория, вероятность того, что в конечном итоге она будет исключена из реестра, значительно выше. Но это не значит, что такое решение не будет принято и в отношении организации с «зеленым» маркером риска, если для этого возникнут основания. «Принадлежность к той или иной категории риска является следствием нарушений и наступающих за ними последствий, а не наоборот, на основании одного лишь маркера организации из реестра не исключаются»,— отмечает Юрий Федюкин.

Но участники рынка считают, что необходимо пересмотреть критерии. «Нужно учитывать не количество обращений, а их долю от общего портфеля»,— отмечает господин Мехтиев. То есть два обращения для компании, у которой в работе миллионы контрактов, «это капля в море». Но для компании, где количество долгов минимально, эти два обращения уже «служат неким звоночком, что нужно обратить внимание».

Вместе с тем на деятельность черных и серых коллекторов эти показатели не влияют, подчеркивают собеседники “Ъ”. Для должников же, уточняет господин Федюкин, категории риска коллекторов носят исключительно информационный характер, так как у них нет возможности сменить взыскателя.

Полина Трифонова