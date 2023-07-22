Ставка нагрузила бизнес

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Долговая нагрузка бизнеса выросла на 260 млрд руб. всего одним решением регулятора. Центробанк превзошел ожидания рынка и поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, хотя на протяжении 10 месяцев ставка оставалась неизменной. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила это борьбой с ростом цен. По ее словам, внутренний спрос восстанавливается, а вот предложение за ним не успевает. Это связано и с нехваткой рабочих рук, и с ограничением импорта. К тому же, важную роль играет ослабление рубля, которое постепенно начинает отражаться в ценах. Теперь кредиты для российского бизнеса стали дороже. “Ъ FM” поговорил с предпринимателями о том, как это на них повлияет. С подробностями — Иван Якунин.

Рынок, конечно, ждал роста ставок, но не так резко. ЦБ на последнем заседании пересмотрел почти все прогнозы и сообщил, что только за этот год розничное кредитование может вырасти на 19%, а ипотечное — на 21%. Корпоративный сегмент тоже не отстает и растет быстрее, чем ожидалось.

В результате Эльвира Набиуллина предупредила о риске перегрева экономики. Нынешнее повышение ставки может быть достаточным, но не исключено, что в сентябре упражнение повторят. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает это худшим сценарием:

«Ситуацию на рынке можно описать так: мы чуть-чуть выдохнули и делаем первые шаги. Но, боюсь, действия Центробанка могут привести к тому, что все это остановится. Нашему клиенту особенно актуальна ипотека. Он и так не очень охотно соглашался приобретать недвижимость по действующей ставке, а повышенная еще больше отведет это желание.

Уже через месяц спрос может упасть на 15-20%. Мы и сейчас видим кризис перепроизводства. Жилья вводится больше, чем приобретается».

Для бизнеса есть дополнительная сложность. Многие брали кредиты год назад при ставке 11%, и ЦБ транслировал уверенность, что она будет снижаться. В результате доля займов с плавающей ставкой для юрлиц выросла с исторических 20% до 44%. По оценке Bloomberg Economics, по итогам только 2023 года заемщики будут должны банкам на 260 млрд руб. больше. Об изменениях условий банк уведомил быстро, поделился с “Ъ FM” гендиректор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников:

«У нас есть разные кредитные линии, привязанные к ключевой ставке. Соответственно, на этот процентный пункт и повышается стоимость кредита. Это происходит автоматически.

Я не считаю что повышение ключевой ставки драматично скажется на финансовых показателях компаний и на перспективе развития.

Все-таки колебание на этом уровне бизнес способен и переварить, и справиться с нагрузкой. Мы переживем это изменение, и не будем повышать цены».

Но на стоимость товаров и услуг влияет не только ставка кредита. Центробанк озвучил немало угроз: и рекордно низкая безработица, из которой следует дефицит кадров, и высокие расходы Минфина, разгоняющие цены, и слабый рубль. С начала года национальная валюта обесценилась на 30%. Вместе с остальными факторами он не оставляет бизнесу выбора, говорит гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров:

«Это не должно сильно на нас повлиять. Большие инвестиционные проекты всегда подразумевают льготный кредит, и ставка в любом случае субсидируется до приемлемых значений. Один-два месяца мы не будем повышать цены. Однако происходит накопление различных расходов, и нам придется увеличить стоимость нашей продукции. Часть этого повышения будет вызвана ростом кредитной ставки. А часть — другими причинами, такими как рост коммунальных платежей, аренды и прочих расходов».

Рядовым потребителям же предлагается не тратить, а сберегать. Крупнейшие банки уже анонсировали рост ставок по депозитам. Среди пионеров — Сбер, ВТБ, «Открытие», Росбанк. С 24 июля максимальная ставка там составит 10%. Только есть нюанс — прежде она была 9,5%. Кажется, пресс-релиз регулятора кто-то прочитал невнимательно.

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