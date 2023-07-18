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Коммерсантъ FM
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Лионеля Месси показали людям

Американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) в воскресенье представил публике свое главное приобретение — Лионеля Месси. Поприветствовать аргентинца на стадионе в Форт-Лодердейле пришли тысячи человек. Отметим, что арена DRV PNK Stadium небольшая, всего на 18 тыс. зрителей. В противном случае людей могло быть и больше. «Я очень горд быть с вами,— обратился Месси к зрителям.— Спасибо за гостеприимство. Все случилось так быстро… Сейчас хочу быстрее приступить к тренировкам и соревнованиям. Наша цель — побеждать».

Фото: Marta Lavandier / AP

Фото: Marta Lavandier / AP

О переходе Месси было объявлено еще в июне. Контракт аргентинца с ПСЖ, за который он выступал с 2021 года, истек, и у «Майами» появилась возможность заполучить одного из лучших игроков в истории без выплаты трансфера. Впрочем, услуги такого игрока, как Месси, все равно обойдутся клубу дорого. Его контракт рассчитан на два с половиной года. Зарплата составит от $50 млн до $60 млн за сезон. Плюс, ему причитается подписной бонус. Таким образом, ожидаемые поступления Месси за время действия контракта составят около $150 млн. Соглашение предусматривает также, что аргентинец получит долю от спонсорских контрактов, имеющихся у MLS, в частности, от соглашений с Apple и Adidas. Условия последних не разглашаются. Ну а пока переход Месси сделал «Майами» самой дорогой командой лиги: ее состав, по оценке Transfermarkt, стоит €70 млн. Ровно половина стоимости приходится на Месси. Состав прежнего лидера — «Нью-Йорк Сити» — оценивается в €65 млн.

В настоящий момент «Майами» является худшей командой чемпионата. После 22 игр команда набрала всего 18 очков (5 побед, 3 ничьи и 14 поражений) и идет на последнем месте в Восточной конференции. У худшей команды Западной конференции — «Колорадо Рэпидс» — на одно очко больше.

Александр Петров

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