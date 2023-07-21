«Вашингтон демонстрирует жесткую реакцию»

Кассетные боеприпасы доставлены на Украину, и уже применяются на поле боя, об этом заявили в Белом доме. Кроме того, США ввели новые пакеты санкций против российских бизнесменов и чиновников. Между тем на 21 июля назначено заседание Совета безопасности ООН. Главный вопрос —гуманитарные последствия завершения зерновой сделки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий считает, что Запад демонстрирует Москве жесткую реакцию на последние события.

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Четкой реакции западного мира на прекращение действия зерновой сделки, по сути дела, не последовало. Были лишь отдельные дежурные фразы, что, мол, мы надеемся на здравый смысл. Конечно, все это опасно, однако нужно и дальше помогать Украине.

Видно, что позиция не сформулирована, или же бывшие партнеры решили не торопиться с реакцией. Вместе с тем создается такое ощущение, что определенный план действий все-таки имеется.

Первое, на что хочется обратить внимание, — категорическое молчание Турции, ни одного заявления и комментария на сей счет. Хотя вроде бы по горячим следам главный бенефициар соглашения по идее должен что-то сказать, но нет.

Можно рискнуть назвать все это определенным демаршем, демонстрацией недовольства. Есть такой способ морального давления — попытка поиграть на нервах, ибо неопределенность, как известно, намного хуже, чем свершившийся факт, пусть и неприятный.

Но не будем раздувать. Можно назвать это тактической паузой, чтобы собраться с мыслями и определить план дальнейших действий. Тем не менее стоит обратить внимание на ряд заявлений, в том числе и из Госдумы, мол, не нужно вам, россияне, в Турцию ездить: политическая ситуация там нестабильная, да и новое землетрясение может приключиться, и жара в стране аномальная.

К чему бы все это? Ведь только что говорили, что лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган если не друг, то близкий нам правильный лидер, скидку вот ему на газ предоставили. К слову, и Китай тоже молчит, хотя вроде как в Одессе пострадало зерно, которое ему предназначалось.

Между тем США и Канада выдали на-гора очередные пакеты санкций. В черный список попал даже экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин — событие само по себе значимое и крайне важное.

«Но причем же здесь зерно?», — спросите вы. А при том, что все события нынче связаны. Все же понимают, что дело здесь не в продовольствии, а в дальнейшем повышении ставок. Пусть Вашингтон и не отреагировал конкретно на развал черноморской инициативы, но продемонстрировал серьезность намерений.

Никакого смягчения позиций не ждите и переговоров тоже, и нет для Запада разницы: раз связан с властью, значит, получи санкции, не важно, либерал ли и авторитет среди иностранных инвесторов.

Все это в прошлом, а сейчас иная реальность. Вот Олег Тиньков отказался от гражданства РФ и более не под санкциями. Так что бывшие партнеры как будто призывают брать с него пример.

К слову, Белый дом подтвердил, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину, более того, уже активно применяются, и даже есть определенные успехи. В целом происходящее можно назвать очередной эскалацией конфликта, противостояние перешло на новый уровень.

И, как видно, не только на фронтах, но и в сфере большой международной политики. И так может показаться, что это только начало. Ведь и суток не прошло после грозных российских заявлений, и вот тебе реакция, пусть и опосредованная.

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