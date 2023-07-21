Угроза России все Польше и Польше

21 июля президент России Владимир Путин встретился с членами Совета безопасности, и оказалось, что мир стоит перед новой масштабной угрозой, которая до сих пор всерьез не рассматривалась. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — о том, как Владимир Путин обрисовал образ нового врага и угрозы, которая вдруг подступила к границам Союзного государства Белоруссии и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин объяснил Польше, в чем, собственно говоря, все дело

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин объяснил Польше, в чем, собственно говоря, все дело

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Совещание происходило в режиме видео-конференц-связи и выглядело стремительным, атакующим с самого первого слова.

— В начале,— произнес Владимир Путин,— хотел бы спросить, есть ли у кого-то какие-то текущие вопросы? Да, пожалуйста, Сергей Евгеньевич!

Он обращался к главе Службы внешней разведки (СВР) России Сергею Нарышкину, к кому же еще.

Конечно, странно было, что президент в начале заседания Совбеза интересуется, у кого какие вопросы. Все, кто следит за такого рода мероприятиями, привыкли к тому, что все ограничивается пятью словами, и как бы это ни звучало — они ничего не значат.

Сегодня был не тот случай. Владимир Путин хотел поговорить. То есть он готовился.

Не говоря уж о Сергее Нарышкине:

— По поступающей в службу информации, поступающей из нескольких источников, официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. Более того, приходит осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос только времени.

То есть поражение Украины — это уже общее место, на котором не следовало задерживать общее внимание. Все интересное теперь дальше.

— В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск,— пошел дальше Сергей Нарышкин.— Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности. Это так называемый Люблинский треугольник.

Мы раньше не сталкивались, кажется, с такой жесткой постановкой вопроса. А Сергей Нарышкин намерен поставить его именно так.

То есть тут была новость.

Нам сейчас, надо понимать, дарили новое зрелище. Можно и нужно было запасаться попкорном, как говорится. Если бы речь не шла о войне, о жизни и даже чаще — о смерти.

И если бы все не было так серьезно. А серьезней всех остальных выглядел сам Владимир Путин. Он готовился и сам что-то сказать.

— Мы видим,— продолжал пока Сергей Нарышкин,— что планируется в этой связи и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польской-украинской бригады, которая действует под эгидой этого так называемого Люблинского треугольника.

Чего уж там: выяснялось, что России прямо угрожает Польша, член НАТО.

— Нам представляется,— добавил Сергей Нарышкин,— что вот за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить.

То, что для ответа на польские планы, пока, впрочем, не подтвержденные, кажется, ничем, кроме данных Сергея Нарышкина, была выбрана площадка Совета безопасности, подтверждало, что угроза расценивается как реальная. Или что это некий адский план, в котором Польше уготована роль зла, которое надо остановить. А уж потом станут известны остальные части плана (Если что, вот именно так она выглядит, кухонная конспирология).

— Да,— кивнул господин Путин.— То, о чем сейчас сказал Сергей Евгеньевич... На этом следует остановиться даже поподробнее! Эта информация появилась уже и в европейской, в частности во французской, прессе.

То есть секретные данные СВР подтверждаются все-таки и в открытой печати. И не такая уж она пропагандистская до самого дна, как вроде только что считалось.

— Думаю, в этой связи будет уместным напомнить также и о некоторых уроках истории ХХ века,— произнес Владимир Путин.— Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов — во всяком случае, пока — нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия: танков, артиллерии, бронетехники, ракет,— ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии.

Правда тут была в том, что фронт и в самом деле стоит.

— Вместе с тем командование специальной военной операции действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед Родиной мужественно, стойко, героически. При этом весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит,— подчеркнул президент,— а по своим тактико-техническим данным она часто даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства.

Можно было и не добивать сейчас эту технику. Ну горит и горит. Уже все знают, что горит. Сгорела уже давно, судя по тому, сколько раз уже про это с торжеством сказано.

— Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт. Но, во-первых, натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены,— продолжал господин Путин.— А во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время. А главное, в результате самоубийственных атак формирования ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”) понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек.

Российские войска, впрочем, обороняются тоже не без потерь.

— И, несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения. Мобилизационный ресурс страны истощается! — настаивал Владимир Путин.— У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие?

То есть сдавались бы уже наконец.

И главное, с той стороны России говорят то же самое.

— Постепенно, медленно, но приходит отрезвление...— говорил президент.— Однако сейчас огонь войны усиленно разжигается! В том числе используют для этого амбиции лидеров некоторых восточноевропейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики! А сейчас они хотят погреть руки на украинской трагедии!

Вот уже и Польша показалась в речи Владимира Путина.

— В этой связи,— подтвердил он,— не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет не о каком-то сборище наемников — их достаточно там, и они уничтожаются,— а именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины!

Да, звучало вполне зловеще. По идее, в этом месте уже должно было стать немного не по себе. Или даже сильно не по себе.

— В том числе,— наращивал темп господин Путин,— для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий! Ведь перспектива очевидна: если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда!

Украинское руководство разве должно с этим мириться? Владимир Путин просто помогал ему разобраться со сложной ситуацией.

— И в этом,— напомнил он,— кстати, не будет ничего нового! Напомню, что после поражения Германии и ее союзников по итогам еще Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии! Польша, подстрекаемая Западом, воспользовалась и трагедией Гражданской войны в России, аннексировала некоторые исторические российские губернии. Наша страна, находившаяся тогда в тяжелейшем положении, вынуждена была пойти на заключение Рижского договора в 1921 году и фактически признать отторжение своих территорий!

И это, как известно, не давало нам покоя.

— А еще раньше, в 1920 году, Польша захватила часть Литвы — Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса,— напомнил президент.— Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого русского империализма, а как только подвернулась возможность, сразу оттяпали у соседей кусок земли!

От этих людей, имел он в виду, вообще чего угодно можно ожидать. Их генетическая память такая, что лучше забыть об этом.

— Поучаствовала Польша, как известно, и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году. Полностью оккупировала Тешинскую Силезию,— Владимир Путин напомнил и об этом.

А вот и еще:

— В 20–30-е годы прошлого века в так называемых Восточных кресах Польши — а это территория Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы — проводилась жесткая полонизация и ассимиляция местных жителей, шло подавление национальных культур, православия!

Но пора было переходить к промежуточному финалу.

— Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика,— рассказал президент.— Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так: западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам! Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним!

И надо было видеть в этот момент господина Путина. А увидишь — не забудешь. Генетическая память напомнит и внукам, если они его увидят.

— Сегодня мы видим, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спасти свою продажную шкуру и продлить свое существование. Им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы.

Они будут торговать всем: и людьми, и землей. Так же, кстати, как и их идейные предшественники — петлюровцы, которые в 1920 году заключили с Польшей так называемые секретные конвенции, по которым в обмен на военную поддержку отдавали Польше земли Галиции и Западной Волыни. Такие предатели и сегодня готовы открыть ворота для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину.

Но, похоже, Россия не позволит Польше сделать это. Иначе зачем нужен был бы весь этот Совбез?

— Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину! Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях! — произнес Владимир Путин новую вводную.

Белоруссия пока в этом анализе не звучала.

— Что касается политики украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами — это, повторю, в конце концов их дело. Мы в это вмешиваться не будем. Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами.

Когда-то он должен был это сказать.

Действительно, Союзное государство — не ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности.— “Ъ”) все-таки.

— Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят,— подчеркнул президент.— А правда заключается в том, что украинского «пушечного мяса» Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал: самих поляков, литовцев и далее по списку — всех, кого не жалко! Скажу одно: это очень опасная игра, и авторам подобных планов стоит задуматься о последствиях.

Я ждал, что Владимир Путин теперь сможет перейти к примерному перечислению действий России в ответ на все эти угрозы. Но этого не произошло. Владимир Путин неожиданно остановился.

Видимо, это тема следующего Совбеза.

А пока он дал киевскому режиму, как обычно, время для размышлений.

— Сергей Евгеньевич, надеюсь, что ваша служба, как и другие наши специальные службы, будет внимательно следить за развитием событий. Теперь давайте приступим к нашим основным вопросам,— предложил Владимир Путин.

Потому что, надо понимать, есть и по-настоящему серьезные дела.

Андрей Колесников