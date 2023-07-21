Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У Мещанского суда Москвы после ареста Стрелкова задержали трех человек

Возле Мещанского суда полиция провела задержания трех человек, которые среди прочих пришли поддержать бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), арестованного по делу о призывах к экстремизму.

Собравшиеся у суда люди кричали «Свободу!». Два человека — мужчина и девушка — развернули плакаты. Полицейские потребовали прекратить пикетирование, а затем сопроводили их в автозак. Еще одним задержанным стал Павел Губарев, соратник Игоря Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов».

Как сообщает журналист Василий Полонский в своем Telegram-канале, господин Губарев стоял перед входом в суд с табличкой «Свободу Стрелкову / Слава России!». Затем к нему подошли двое полицейских, один из которых что-то сказал Павлу Губареву, после чего тот свернул плакат и начал общение с прессой.

Спустя короткое время к нему вновь подошли несколько полицейских, и тот, который уже общался с господином Губаревым, спросил: «Предупреждение было? Пройдемте». Политик проследовал за сотрудниками. Примерно через час поступили сообщения, что господина Губарева отпустили из отделения полиции. О судьбе других задержанных не сообщается.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...