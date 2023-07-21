В Тамбовской области госпитализирован второй гражданин Индии с подозрением на холеру

В управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщили о госпитализации второго гражданина Индии с подозрением на холеру. Вчера, 20 июля, в больнице оказался его соотечественник, у которого был выявлен холероподобный возбудитель.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. У одного есть клинические проявления инфекции, у второго — нет.

По месту жительства пациентов в гостинице трудовых мигрантов в городе Рассказово проводятся противоэпидемические мероприятия, развернуты необходимые лабораторные мощности с привлечением бригады специалистов Ростовского противочумного института Роспотребнадзора. Специалисты обследовали около 400 контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение, включая лабораторные обследования и антибиотикопрофилактику.

«В целях профилактики установлен запрет на использование реки Цны в рекреационных целях: запрещено купание, ловля рыбы и использование воды из реки в хозяйственных целях. Организован контроль за исполнением временных ограничительных мер»,— сказано в сообщении ведомства.

На Цне стоят крупные города региона Тамбов, Котовск и Моршанск. Роспотребнадзор усилил дезинфекцию сточных вод очистных сооружений. Уже отобрано 23 пробы воды, в результате которых отклонений от гигиенических нормативов не выявлено. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России за последние несколько лет почти не было холеры, но есть риск завоза заболевания туристами. В 2022 году со вспышками холеры столкнулись вполовину больше стран, чем в 2021-м.

Сергей Толмачев, Воронеж