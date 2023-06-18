Попова: в РФ несколько лет почти нет холеры, но риск есть всегда

В России сохраняются риски распространения холеры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вместе с тем последние несколько лет в РФ практически нет таких заболеваний, в том числе завозных.

«Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист»,— сказала госпожа Попова «РИА Новости».

В феврале руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филипп Барбоза заявил, что риску заболеть холерой подвергаются более миллиарда людей в 43 странах. В 2022 году со вспышками холеры столкнулись вполовину больше стран, чем в 2021-м.

Украинские власти ранее на этой неделе заявили об обнаружении холерной и кишечной палочек в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Роспотребнадзор не фиксировал отклонений от нормы при проверке воды.

Леонид Уварчев