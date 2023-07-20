В Тамбовской области у трудового мигранта из Индии нашли холероподобный возбудитель

В Тамбовской области с признаками острой кишечной инфекции неясной этиологии госпитализирован гражданин Индии, приехавший из Дели. В ходе лабораторных исследований у него был выявлен холероподобный возбудитель.

Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, ему оказывают медицинскую помощь. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что проводит противоэпидемические мероприятия по месту жительства пациента — в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово. По данным Telegram-канала Baza, гражданин Индии трудится на местном предприятии по пошиву одежды для военнослужащих.

Специалисты Роспотребнадзора организовали в гостинице комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, определив круг контактировавших с заболевшим лиц. Проведены медицинские осмотры, лабораторные обследования и дезинфекция помещений. В ведомстве подчеркнули, что признаков инфекционного заболевания среди контактных не выявлено.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России за последние несколько лет почти не было холеры, но есть риск завоза заболевания туристами. В феврале руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Филипп Барбоза заявил, что риску заболеть холерой подвергаются более миллиарда людей в 43 странах.

Сергей Толмачев, Воронеж