Суперпрочные колготки, 11-килограммовое одеяло и другие очумелые штучки

Как с помощью песка хранить энергию на протяжении нескольких месяцев? Как решить проблему бездомности с помощью 3D-принтера? Из чего сделаны женские колготки, которые невозможно порвать? Как умный комбинезон может помочь при выборе одежды в магазине без всякой примерки? Чем надо укрыться, чтобы снять стресс и хорошо выспаться? «Ъ» продолжает рассказывать о новых и старых изобретениях с большим потенциалом.

Зарытое в песок тепло

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Polar Night Energy Фото: Polar Night Energy

Обычный песок, который очень органично смотрится на пляже или в песочнице, способен выполнять серьезные задачи и в энергетике. Год назад финские ученые из компании Polar Night Energy установили на юго-западе Финляндии первое в мире хранилище энергии с использованием песка — большую аккумуляторную батарею, с помощью которой можно, например, эффективно обогревать жилые дома зимой.

Песок обладает высокой теплоемкостью, и, если его нагреть до температуры 500°С, он будет держать ее долгое время. Причем, в отличие от химических аккумуляторов, песочный аккумулятор можно перезаряжать бесконечное число раз, а сам песок стоит недорого и со временем не теряет своих свойств.

Аккумуляторная песочная батарея представляет собой башню из стали высотой 7 м и диаметром 4 м. Башня заполнена низкосортным песком — в нее вмещается 100 тонн этого материала.

Место для размещения аккумулятора выбрано неслучайно: рядом находится тепловая электростанция. Электростанция получает тепло из возобновляемых источников энергии и от систем охлаждения серверов, и вырабатываемое ею электричество разогревает песок в аккумуляторе до 400–500°С. Песок держит температуру, а воспользоваться этим теплом можно в период, когда, например, падает выработка электричества, или использовать эту недорогую энергию зимой, когда стоимость электрического отопления выше.

От аккумулятора отходят трубы, по которым разогретый песком воздух направляется в районную систему отопления, обогревая дома, офисы и даже подогревая воду для местного бассейна. Сейчас разработчики песочного аккумулятора, молодые инженеры Маркку Юленен и Томми Эронен, работают над вопросом масштабирования этой технологии.

Под крышей дома своего из 3D-принтера

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ICON Technology Фото: ICON Technology

Чтобы у каждого человека или семьи был хотя бы небольшой, но свой дом, нужно быстро и много строить, но для этого требуется как минимум значительное количество стройматериалов, строительной техники, инженеров и строителей. При этом строительство — дело шумное, грязное и зачастую затягивающееся. Так что проблему обеспечения жильем тех, кто не имеет крыши над головой, похоже, придется решать не традиционному, а инновационному строительству. Перспективы при этом неплохие.

Например, созданный техасским стартапом ICON 3D-принтер Vulcan способен «построить» маленький домик площадью 32 кв. м за 48 часов.

Причем без шума, грязи и строителей. А усовершенствованная модель Vulcan уже может построить дом площадью 185 кв. м за 24 часа. В качестве строительного материала в принтер подается специальный цемент, который и укладывается аккуратно слой за слоем, формируя стены, детали крыши и другие элементы. Проект дома может быть любым, вовсе не обязательно это должна быть бетонная коробка серого цвета.

При этом конструкции напечатанных домов получаются очень прочными и выдерживают нагрузки, на 350% превышающие нормативные. Такие дома устойчивы к экстремальным погодным условиям, не пропускают воду, в них не заведется плесень, и они не боятся огня.

Наряду с обычными коммерческими проектами ICON занимается строительством жилья для бездомных в США, странах Латинской Америки и Карибского бассейна в сотрудничестве с несколькими благотворительными организациями, помогающими нуждающимся.

Дыронепробиваемые колготки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sheertex Фото: Sheertex

Канадская компания Sheerly Genius решила очень важную проблему, которая беспокоит чаще всего женщин. Колготки, которые очень украшают женскую фигуру, изготавливаются обычно из шелка, нейлона, спандекса и аналогичных материалов. Какие-то из них менее прочные, какие-то более, но все они довольно легко рвутся.

Основательница Sheerly Genius Кэтрин Хомут говорит, что в какой-то момент команда разработчиков компании подумала: «Даже смешно, что сегодня каких только сумасшедших технологий не придумано, а вот эта очень рядовая проблема до сих пор не решена». И они ее решили.

В Sheerly Genius создали технологию, с помощью которой материал, обычно используемый в пуленепробиваемых жилетах и в альпинистском снаряжении, превращается в мягкие, тонкие, элегантные колготки.

Как утверждают разработчики, этим колготкам не страшны ни острые предметы, ни ногти, и выйти красиво в них можно не один-два раза, а пятьдесят.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ZOZO Фото: ZOZO

Наверняка многие сталкивались с тем, что, подобрав себе что-то из одежды в онлайн-магазине и сделав заказ, примеряют потом эту одежду дома и выясняют, что сидит она плохо. То ли размер не тот, то ли фасон не подходит, то ли еще что. И японский ритейлер ZOZO придумал, как сделать так, чтобы выбранная одежда подходила идеально и по размеру, и по фасону. И не только одежда.

В ZOZO разработали и запатентовали собственную технологию 3D-измерения всех, даже самых незначительных параметров тела человека. Для этого был создан облегающий комбинезон с нанесенными на него многочисленными координатными метками.

Человек надевает комбинезон и с помощью приложения в смартфоне сканирует свою фигуру. Расположенные особым образом координатные метки позволяют сканеру учесть все нюансы.

Потом через это же приложение можно заказать одежду, которую точно не придется сдавать в магазин. Сравнение работы сканера ZOZO с работой лазерного 3D-сканера показало, что ZOZO в среднем ошибается всего на 3,7 мм. В ZOZO делают комбинезоны с разной густотой координатных точек, и разные модели комбинезонов позволяют подобрать одежду, например, для спортсменов с рельефной мускулатурой или элегантное нижнее белье для изящных женщин.

После успеха комбинезона специалисты в ZOZO придумали специальный коврик, работающий по той же технологии, но уже сканирующий параметры ног для точного подбора обуви. Но и на этом в ZOZO не остановились. У них появились специальные очки, которые сканируют лицо покупателя, учитывая все уникальные цветовые характеристики кожи, и предлагают идеально подходящий макияж.

Обнять и не плакать

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gravity Фото: Gravity

В наше время еще один способ ослабить тревогу и хорошо выспаться не может быть лишним. И его придумал американский стартап Gravity, создавший уютное утяжеленное одеяло. Даже не одно одеяло, а несколько разных, отличающихся весом 6, 9 и 11 кг, чтобы каждый мог точно подобрать для себя одно из них.

Работает одеяло от Gravity просто: человек укрывается им, и за счет дополнительного веса одеяла у него возникает ощущение теплых и надежных объятий.

Это благоприятствует выработке серотонина, который способствует спокойствию и чувству счастья, а из серотонина вырабатывается гормон сна — мелатонин. Человек спокойно засыпает, сердце у него бьется ровно, что также способствует укреплению здоровья.

Эффективность одеяла Gravity в снятии стресса была проверена в первый же год, когда этот товар появился в продаже, а это был 2017-й. «У людей еще очень свежи были воспоминания о выборах 2016 года»,— говорит сооснователь стартапа Gravity Майк Грилло.

Буквально за несколько месяцев стартап привлек почти $5 млн на краудфандинговой платформе Kickstarter. А в 2018 году журнал Time включил одеяло Gravity в число лучших изобретений года.

Алена Миклашевская