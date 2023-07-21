Сенатор Клишас назвал антиконституционным законопроект о прекращении гражданства по рождению

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал законопроект, который, в частности, предлагает предусмотреть возможность прекращения гражданства РФ по рождению. Господин Клишас заявил в Telegram, что инициатива противоречит Конституции России и отметил, что для авторов законопроекта — это повод задуматься, могут ли они занимать свою должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу еще раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность»,— написал сенатор.

Господин Клишас также опубликовал текст шестой статьи Конституции РФ, в которой, в частности, говорится, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Кроме того, согласно тексту статьи, гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.

Ранее сегодня, 21 июля, группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект с поправками в закон о гражданстве. Они, в частности, предложили распространить возможность прекращения российского гражданства на тех, кто получил его по рождению или признанию. В последнем случае речь идет, например, о жителях Крыма, которые были признаны гражданами РФ на основании Федерального конституционного закона от 11 июня 2021 года.

В качестве оснований для прекращения гражданства сенаторы предлагают считать совершение преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности. Среди них, в частности, — дезертирство, дискредитация Вооруженных сил и призывы к экстремизму.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Сергей Цеков (от Республики Крым), Екатерина Алтабаева (Севастополь), Ольга Бас (Луганская народная республика) и Сергей Колбин (Севастополь).

28 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», который позволил прекращать гражданство натурализованных лиц. В ходе обсуждения апрельского законопроекта в СФ, господин Цеков заявил: «Тот, который по рождению, может любое преступление совершить и не будет лишен гражданства. А мы (крымчане.— “Ъ”), вошедшие, собственно говоря, тоже граждане РФ, можем этому наказанию подвергаться. Здесь нет равенства. А я за то, чтобы равенство соблюдалось». В ответ Андрей Клишас объяснил, что совершение действий, влекущих прекращение гражданства, рассматривается как нарушение присяги, которую дают натурализованные россияне. Лишение же человека гражданства «по рождению» не предусмотрено Основным законом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сенаторы постояли на своем».

Эрдни Кагалтынов