Госстройнадзор нашел нарушения при сносе бывшего завода имени Козицкого

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале письмо Госстройнадзора, в котором говорится, что специалисты выявили нарушения при сносе здания бывшего завода имени Козицкого на углу набережной реки Смоленки и 7-й линии Васильевского острова, который произошел в конце июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Службой 14.07.2023 в адрес лица, осуществляющего строительство, выдано предписание об устранении выявленных нарушений»,— говорится в тексте документа.

Отмечается, что ведомство по результатам проведенной проверки привлечет застройщика (ГК «Красная стрела» — «Ъ-СПБ») к административной ответственности. «Слава богу, никто не пострадал при обрушении»,— добавил от себя депутат.

Утром 22 июня по сети разошлась запись, на которой видно, что часть стен демонтируемого сооружения попала на проезжую часть. В компании «Красная стрела» пояснили, что тот момент поблизости были перекрыты все проезды и тротуары, а также поставлены ограждения. Однако после этого городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания.

Девелопер приобрел участки общей площадью 1,24 га на 7-й линии Васильевского острова под строительство жилого комплекса в 2021 году. Ранее территория принадлежала радиотехническому приборостроительному заводу им. Козицкого и компании «Ланко».

Андрей Кучеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте