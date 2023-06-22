Прокуратура даст оценку действиям застройщика по поводу сноса здания завода им. Козицкого

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания завода имени Козицкого на 7-й линии Васильевского острова 1988 года постройки прямо на проезжую часть. Надзорное ведомство выяснит причины произошедшего для оценки действий застройщика — ГК «Красная стрела», который собирается построить на месте объекта жилой комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«По результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Утром 22 июня по сети разошлась запись, на которой видно, что часть стен демонтируемого сооружения попала на проезжую часть. В компании «Красная стрела» пояснили, что на данный момент поблизости перекрыты все проезды и тротуары, а также поставлены ограждения.

Девелопер приобрел участки общей площадью 1,24 га на 7-й линии Васильевского острова под строительство жилого комплекса в 2021 году. Ранее территория принадлежала радиотехническому приборостроительному заводу им. Козицкого и компании «Ланко».

Андрей Кучеров

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