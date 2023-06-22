Здание бывшего завода на Васильевском острове снесли прямо на проезжую часть

На 7-й линии Васильевского острова, 84 демонтировали производственный корпус бывшего завода имени Козицкого, построенный в 1988 году. На этом месте появится новый жилой комплекс. При этом здание снесли частично прямо на проезжую часть. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили очевидцы в группе «ДТП / ЧП / Санкт-Петербург».

Ранее участки завода им. Козицкого на 7-й линии В.О. (д.82, корп.2, лит.Б, 84, лит.А и 86) под строительство жилого комплекса бизнес-класса на 400 квартир приобрела ГК «Красная стрела». Девелопер пообещал, что под снос пойдет только советский корпус, а снятый недавно с охраны дом Шредера предполагается сохранить.

«Ъ-СПб» направил запрос застройщику и в администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга.

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