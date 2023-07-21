Телефон Лерчек пошел по рукам

Пресненский райсуд столицы отказался ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств. На изменении запрета определенных действий на домашний арест настаивало следствие, уличившее фигурантку уголовного дела в нарушении наложенных судом запретов: пользовании сотовой связью и мобильным интернетом. Сама Валерия Чекалина заявила, что ее смартфоном якобы пользовались дети или мама, что не было запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Валерия Чекалина (в центре) и ее супруг Артем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина (в центре) и ее супруг Артем

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание по делу об изменении меры пресечения блогеру Валерии Чекалиной должно было состояться еще неделю назад, но было перенесено судом на 21 июля с формулировкой «для истребования доказательств». Сегодня следователь их предоставил. По словам представителя СКР, с момента избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий и наложенных ограничений обвиняемая Чекалина пользовалась сотовой связью и мобильным интернетом. В качестве подтверждения этого суду были представлены распечатка данных биллинга ее телефона, детализации СМС-сообщений, а также показания свидетелей — инспектора уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы, осуществляющего надзор за Валерией Чекалиной, и ее личного повара.

В качестве еще одного аргумента в пользу перевода фигурантки под домашний арест стало интервью Telegram-каналу «Эмпатия Манучи», которое она дала вместе со своим мужем Артемом Чекалиным. В нем помимо прочего блогер рассказала и о своем уголовном деле, чего также якобы не имела права делать.

Сама госпожа Чекалина заявила в суде, что ни телефоном, ни интернетом после запрета не пользовалась. «Я его даже в руки не беру»,— добавила она.

По словам Лерчек, ее смартфоном могли пользоваться ее дети, мама или помощница, что, как объяснил ей инспектор УФСИН, не было запрещено.

Между тем еще в мае один из Telegram-каналов опубликовал видео, на котором очень похожая на Лерчек дама выходит из своего Bentley со смартфоном в руках и прямо на ходу печатает сообщение. Затем женщина входит в кальянную, где также не выпускает телефон из рук.

Что же касается интервью, то Валерия Чекалина и ее защита настаивали, что его единственной целью было на личном примере объяснить, как важно платить налоги.

Через два с половиной часа после начала заседания судья Александра Авдотьина вынесла постановление, которым отказала следователю в переводе блогера Чекалиной под домашний арест. Мотивировочную часть этого решения стороны получат позже. Тем не менее прокуратура, по данным «Ъ», уже выразила намерение обжаловать отказ. 17 июля надзор подал апелляционное представление на аналогичное решение все той же судьи Авдотьиной в отношении супруга Валерии Чекалиной Артема. Как уже рассказывал «Ъ», следствие также требовало изменить ему меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Основанием для обращения в суд стало все то же интервью «Эмпатия Манучи», а также общение со свидетелями по уголовному делу, в частности тещей.

Напомним, что сначала Главное следственное управление СКР по Москве обвинило блогеров Чекалиных в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом (ч. 2 ст. 198 и ч. 5 ст. 33 УК РФ). Позже фигурантам вменили еще и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, из утаенных 311 млн руб. обвиняемые Чекалины отмыли более 130 млн руб., полученных от продажи пакетов онлайн-марафонов по созданию «идеального тела» и косметики от бренда Letique, создателем которого является Валерия Чекалина. На эти деньги супруги через банк купили порядка $1,7 млн.

Олег Рубникович