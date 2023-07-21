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Коммерсантъ FM
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Следствие попросило арестовать Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

В Мещанский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), сообщается в карточке на сайте инстанции. В отношении господина Стрелкова расследуется уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2. ст. 280 УК РФ).

Рассматривает ходатайство судья Олеся Менделеева. В начале заседания она отказалась рассматривать ходатайство в закрытом режиме, о чем ее просило следствие. Как сообщает корреспондент «РИА Новости», в ходе заседания представитель ФСБ (ведет следствие по делу Игоря Стрелкова) заявил, что экс-министру обороны ДНР уже предъявлено обвинение.

Игорь Стрелков был задержан в Москве 21 июля. РБК со ссылкой на источник утверждает, что Игорь Стрелков был задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Новость дополняется.

Александр Кислов

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