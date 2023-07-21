Игорь Стрелков задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова, экс-министра обороны ДНР, сообщила его жена Мирослава Регинская. Ранее об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, а также его адвоката Александра Молохова. По словам госпожи Регинской, он был задержан по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)»,— говорится в сообщении жены Игоря Стрелкова на ее странице во «ВКонтакте». По ее словам, сегодня в 11:30 домой к Игорю Стрелкову приехали представители Следственного комитета России и «увезли его в неизвестном направлении». Мирославы Регинской в это время дома не было.

РБК со ссылкой на источник утверждает, что Игорь Стрелков был задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Сейчас сотрудники СКР проводят у него дома обыск, сообщило издание. Последний пост в Telegram-канале Игоря Стрелкова перед сообщением о его задержании был опубликован вчера, 20 июля, в 18:00 мск.

В интервью от 23 января Игорь Стрелков заявил, что у него «резко отрицательное» отношение к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. «Я очень четко и жестко разделяю тех людей, которые воюют на фронте и тех людей, которые от их имени говорят. У меня отношение резко отрицательное к Шойгу и Герасимову, но оно не распространяется на Вооруженные силы в целом»,— говорил он в интервью Национальной службе новостей.

2 апреля Игорь Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». 17 марта Игорь Стрелков от имени членов клуба выложил пост, в котором перечислил слабые, по его мнению, места в проведении военной операции на Украине.

Игорь Стрелков также критиковал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В январе он говорил, что человек с «бэкграундом уголовника и прислуги», каким, по его мнению, обладает господин Пригожин, не должен допускаться в публичное поле России.

Игорь Стрелков пытался принять участие в боевых действиях на Украине. В октябре 2022 года он прибыл в ДНР и написал заявление с «просьбой о добровольной мобилизации» в армию региона. Однако в декабре он вернулся обратно в Москву. По словам самого господина Стрелкова, причина его возвращения — «давление сверху».

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Анастасия Ларина