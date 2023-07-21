Константину Полежаеву вменяют получение взятки на 17 млн рублей

Управление СКР по Белгородской области уточнило детали уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере» (ч.6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет колонии), возбужденного в отношении бывшего вице-губернатора Константина Полежаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2022-го и в январе 2023 года подозреваемый получил от директора одной из белгородских строительных компаний два автомобиля премиум-класса «иностранного производства» общей стоимостью более 17 млн руб. Благодарность предназначалась за содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в регионе и за заключение с организацией контрактов «в сфере ЖКХ».

О задержании господина Полежаева стало известно 21 июля. В нем принимали участие сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета.

Константин Полежаев пришел на должность заместителя губернатора – начальника департамента ЖКХ в январе 2019 года с поста мэра облцентра. При этом он фактически поменялся должностями с Юрием Галдуном, который перешел из правительства региона в администрацию города, впрочем, задержался там ненадолго. Свой пост господин Полежаев покинул в начале месяца: губернатор Вячеслав Гладков оказался недоволен «некачественной организацией работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте