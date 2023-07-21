Нижегородские аграрии вывели новый сорт пшеницы к юбилею Пушкина

Агрофирма «Сергеевское» (Большеболдинский район) вывела новый сорт селекционной пшеницы к юбилею поэта Александра Пушкина — «Пушкинская 225». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это сорт интенсивного типа, очень перспективный! Потенциальная урожайность — под 150 центнеров с гектара. Возможно, в ближайшее время он будет включен в реестр сортов, рекомендованных к возделыванию на территории России», — рассказал генеральный директор агрофирмы «Сергеевское» Максим Светлов.

225-летие со дня рождения Александра Пушкина будут отмечать в 2024 году. Праздничные мероприятия запланированы и в Большом Болдине, где находится усадьба поэта. На подготовку к юбилею село получит 160 млн из региональной казны.

Анастасия Еремина