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На подготовку к юбилею Александра Пушкина запланировано почти 160 млн рублей

Внесенной в июне поправкой в бюджет Нижегородской области правительство предложило выделить 159,7 млн руб. на подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из этих средств 84, 9 млн руб. планируется потратить на проведение ремонта и благоустройства территории Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино».

Еще 74,7 млн запланировано предоставить пушкинскому музею-заповеднику на оснащение Дома культуры 1937 года постройки, приобретение отдельных предметов мебели, убранства и быта в господском доме, создание экспозиции и реставрацию экспонатов, а также на возмещение части выпадающих доходов музея в связи с его временным закрытием для проведения ремонта.

Иван Сергеев

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