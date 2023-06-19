На подготовку к юбилею Александра Пушкина запланировано почти 160 млн рублей

Внесенной в июне поправкой в бюджет Нижегородской области правительство предложило выделить 159,7 млн руб. на подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из этих средств 84, 9 млн руб. планируется потратить на проведение ремонта и благоустройства территории Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино».

Еще 74,7 млн запланировано предоставить пушкинскому музею-заповеднику на оснащение Дома культуры 1937 года постройки, приобретение отдельных предметов мебели, убранства и быта в господском доме, создание экспозиции и реставрацию экспонатов, а также на возмещение части выпадающих доходов музея в связи с его временным закрытием для проведения ремонта.

Иван Сергеев