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Коммерсантъ FM
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В Москве суд заочно арестовал оппозиционного политика Анастасию Брюханову

Бывшему муниципальному депутату московского района Щукино, экс-кандидату в Мосгордуму и ГД Анастасии Брюхановой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение об этом принял Хорошевский райсуд Москвы.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Анастасия Брюханова является фигурантом уголовного дело о «заведомо ложном сообщении о террористическом акте» (ст. 207 Уголовного кодекса РФ). При этом ранее РБК и «РИА Новости» сообщали, что против Анастасии Брюхановой также было возбуждено дело о распространении ложной информации об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за видео на YouTube о событиях в украинской Буче.

Сама госпожа Брюханова в настоящее время находится за границей, поэтому решение принято заочно и может быть исполнено лишь после возвращения политика в РФ.

Анастасия Брюханова — соратница бывшего московского муниципального депутата, оппозиционного политика Максима Каца (включен в реестр иностранных агентов). При поддержке господина Каца и его фонда «Городские проекты» в 2016 году она была избрана в муниципальное собрание столичного района Щукино. В 2019 году госпожа Брюханова пыталась выдвигаться в Мосгордуму, но до выборов не была допущена. В 2021 году она в качестве самовыдвиженца баллотировалась в Государственную думу по одному из московских одномандатных округов, но в итоге депутатом стать не смогла и уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской.

Александр Кислов

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