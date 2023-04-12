СМИ: против экс-мундепа Брюхановой возбудили дело о военных фейках

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигуранткой дела о распространении ложной информации об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщают источники РБК и «РИА Новости». По их данным, причиной стало видео на YouTube о событиях в украинской Буче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

РБК уточняет, что речь идет о видеоролике от 23 декабря 2022 года. В нем, в частности, госпожа Брюханова заявила о причастности российских военнослужащих к гибели гражданского населения Бучи.

Сейчас экс-мундеп находится не в России. Она сказала телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), что ей неизвестно о деле. По словам девушки, 1 апреля она получила электронную справку о несудимости, в которой не было сказано о возбужденном деле.

Анастасия Брюханова — бывший муниципальный депутат от партии «Яблоко» в районе Щукино в Москве. Она выдвигалась в Госдуму в 2021 году, но проиграла выборы.

Лаура Кеффер