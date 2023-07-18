Денежные перечисления из России в Грузию в июне сократились на 44,1%

В июне из России в Грузию системами быстрого перевода перечислено $129,3 млн, что на 44,1% меньше по сравнению с показателем от июня 2022 года, сообщает Национальный банк страны.

Вместе с тем Россия сохраняет лидерство среди всех стран, откуда в Грузию перечисляется валюта. На втором месте находится Италии — $42,93 млн перечислений, на третьем США — $38,73 млн.

В целом в июне общая сумма денежных переводов в Грузию составила $353,2 млн, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($427,4 млн). Как отмечается в материале регулятора, снижение суммы произошло за счет сокращения перечислений из РФ.

По неофициальным данным, в 2022 году в Грузию из России переехали от 100 тыс. до 120 тыс. граждан. По закону россияне могут жить в Грузии в качестве туристов в течение года с возможностью продления этого срока в случае выезда из страны на несколько дней.

Георгий Двали, Тбилиси