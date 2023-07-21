Для Первого меда построят новый корпус и отремонтируют действующие за 2,6 млрд рублей

ФГБОУ ВО «Первый Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава РФ определило подрядчика для строительства двух новых корпусов на улице Льва Толстого в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт на сумму 2,6 млрд рублей планируется подписать с компанией ООО «Газхолодмаш». В настоящий момент итоги конкурса проверяет УФАС.

Согласно техзаданию, на территории Первого меда предполагается построить корпус Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, а также реконструировать корпуса НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и корпуса НИИ хирургии и неотложной медицины.

ООО «Газхолодмаш» зарегистрировано в 2006 году в городе Тарко-Сале ЯНАО. По данным СПАРК, за 2022 год выручка компании составила 1,4 млрд рублей при чистой прибыли 5,6 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 72 выигранных контракта за сумму 13 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Калининском районе Петербурга на пересечении улиц Гидротехников и Гжатской планируют открыть новое отделение скорой медицинской помощи.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте