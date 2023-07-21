В Калининском районе Петербурга появится новая станция скорой помощи

В Калининском районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц Гидротехников и Гжатской откроется новое отделение скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время идет подготовка территории для начала строительства. В частности, подрядчик ООО «ГРУНТ-Зона» по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции демонтирует старые гаражи. Завершение работ запланировано на 2024 год.

Отделение рассчитано на 8 медицинских бригад. Станция расположится на участке общей площадью 8,5 тысяч кв. метров и будет включать 2-этажное здание площадью 1,4 тысячи кв. метров и гараж на 8 машин. Территорию, прилегающую к зданию, озеленят. В здании будет находиться оперативная часть, комнаты для водителей и персонала, инженерно-технические и вспомогательные помещения, и зона для отдыха медиков.

В Калининском районе в квартале Полюстрово 25-26 сейчас также строится новая взрослая поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену, и ведется капитальный ремонт двух поликлиник на улице Академика Байкова: детской № 118 и взрослой №112.

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