Мясоперерабатывающий комплекс в Курской области попробуют продать за 80 млн рублей

Производственный комплекс по убою и переработке свинины обанкротившегося ООО «Глобалтрейд» (структура ГК «Глобал эко» Павла Сметаны) в Щиграх Курской области продается со снижением цены до 80,5 млн руб. Об этом сообщается в объявлении на специализированной площадке Сбербанка по продаже активов «Портал DA».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единым лотом продается весь бизнес — здания и сооружения, земельные участки, оборудование, транспортные средства. Имущественный комплекс общей площадью 9,8 тыс. кв. м находится в эксплуатации и производит мясную продукцию. Часть активов находится в залоге у Сбербанка

Ранее мясоперерабатывающий комплекс продавался за 101,7 млн руб., однако покупателей на него не нашлось.

Весной этого года активы обанкротившегося курского свинокомплекса ЗАО «Агрофирма "Любимовская"» (также входило в группу «Глобал эко») выкупило местное АО «Агрофирма "Открытие"». Компания приобрела имущество за 170,8 млн руб. Компания-покупатель принадлежит Игорю Умеренкову — бывшему гендиректору «Любимовской».

Сергей Калашников

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