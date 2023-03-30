Имущество курской агрофирмы «Любимовская» выкупила компания ее бывшего гендиректора

Результатом торгов по продаже имущества обанкротившегося курского свинокомплекса ЗАО «Агрофирма “Любимовская”» (входило в группу «Глобал эко» Павла Сметаны) стал выкуп активов местным АО «Агрофирма “Открытие”». Компания приобрела имущество за 170,83 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего.

«Открытие» принадлежит Игорю Умеренкову — бывшему гендиректору «Любимовской». По данным Kartoteka.ru, оно было создано в 2019 году, в период начала банкротства структур «Глобал эко». «Открытие» воспользовалось преимущественным правом приобретения имущества: и «Любимовская», и «Открытие» зарегистрированы в селе Благодатном Кореневского района и имеют смежные участки. Ранее конкурсный управляющий «Любимовской» Михаил Бологов говорил «Ъ-Черноземье», что «Открытие» арендовало имущество «Любимовской» и поэтому может воспользоваться преимущественным правом выкупа.

В состав приобретенного имущества вошли права аренды 123,4 тыс. кв. м земли, здания, животные, ветеринарная лаборатория, стоянка, коммуникации и оборудование. Имущество выставлялось на торги в форме публичного предложения с начальной ценой 171 млн руб. (изначально в ходе банкротства активы оценивались в 1 млрд руб.) еще в августе 2022 года. Тогда победителем стало владивостокское ООО «Прометей», предложившее 170,8 млн руб. Но сразу две структуры курской группы компаний «Русский дом» обратились в арбитражный суд с заявлениями о признании торгов по продаже основного лота недействительными. Суд запретил управляющему заключать договор купли-продажи на время разбирательства, но впоследствии отказал структурам «Русского дома». Обеспечительные меры были отменены 27 марта по заявлению «Открытия».

Подробнее о претензиях кредиторов к продаже имущества «Любимовской» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин