Еврейское население в России может сократиться на 50–60%

Израильский институт исследований еврейской политики (JPR) подготовил отчет о темпах миграции еврейского населения. Согласно данным JPR, при сохранении темпов миграции еврейское население в России сократится еще на 50–60%. На исследование обратила внимание «Независимая газета».

По данным отчета, в 2022 году число российских и украинских евреев, мигрировавших в Израиль, увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущим годом. С января по июнь 2023-го число новых жителей Израиля, прибывших из России, составило 22 851 человек, что на 32% больше, чем за тот же период 2021-го. Уровень миграции сохраняется и в 2023 году.

По данным Еврейского агентства, с начала 2022 года из 95 стран в Израиль репатриировались около 70 тыс. евреев. Это максимальный показатель за 23 года, по сравнению с 2021-м он вырос в 2,4 раза.

Основной причиной миграции исследователи JPR называют вооруженный конфликт на Украине. До недавнего времени Израиль сохранял нейтральную позицию по этому вопросу. На данный момент израильская модель безопасности для Украины предполагает поставки Киеву вооружения и передовых технологий без немедленного присоединения страны к НАТО.

Полина Мотызлевская