К банкротству белгородского «Ровеньки-маслосырзавода» подключилась прокуратура

Арбитражный суд Белгородской области в рамках дела о банкротстве крупного переработчика молока ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (ГК «Сырный дом» Сергея Лыбаня) вынес определение о привлечении к участию в разбирательстве прокуратуры региона. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитража.

Источники «Ъ-Черноземье» в системе прокуратуры поясняют, что ведомство подключается к крупным делам о банкротствах «для проверки соблюдения законности процедуры». «Зачастую ведомство заявляет ходатайство об участии в деле, когда есть выявленные в результате внутреннего мониторинга или после рассмотрения жалоб третьих лиц предпосылки того, что во время судебных процессов будет раскрываться информация о налоговых злоупотреблениях должника»,— отметил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Стоит отметить, что три крупнейших кредитора кредиторов «Ровеньки-маслосырзавода» — ВТБ, Россельхозбанк и Сбербанк — в суде возражали против привлечения к делу прокуратуры. В частности, представитель Сбербанка на одном из заседаний заявил, что для этого «отсутствуют правовые основания», а участие ведомства в процессе может «нарушить права лиц, участвующих в деле», сказано в определении

Однако суд с этим не согласился: «Законодательством не установлено запрета на участие прокурора как в деле о банкротстве в целом, так и в конкретном обособленном споре». Представитель прокуратуры в суде объяснил интерес ведомства к процессу тем, что убыток завода за 2021 год составил 308,7 млн, что «в разы превышает размер чистых активов». При этом на предприятии трудится 610 человек, для которых прокуратура намерена «обеспечить законность, защиту публичных интересов и трудовых прав».

Осенью 2022 года стало известно, что «Ровеньки-маслосырзавод» ведет переговоры со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком о заключении мирового соглашения в банкротстве компании.По данным источников «Ъ-Черноземье», предварительно планируется, что не менее 400 млн руб. долгов по кредитам будут реструктурированы, а предприятие может продать часть «неиспользуемых» активов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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