Главное на рынке недвижимости к утру 13 ноября

Ритейлер X5 Group договорилась о возведении распределительного центра площадью около 150 тыс. кв. м в индустриальном парке «М10 "Пионер» в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил «Деловой Петербург». Инвестиции в проект превысят 15 млрд руб. Девелопером проекта может стать группа «Ориентир». По оценке консультантов по недвижимости, новый комплекс станет крупнейшим распределительным центром, построенным для X5.