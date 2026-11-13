Главное на рынке недвижимости к утру 13 ноября
«Сбер» решил продать маркетплейсам 700 тыс. кв. м складов
Председатель правления «Сбера» Герман Греф сообщил, что до конца года компания намерена продать маркетплейсам все невостребованные склады. Структуры кредитной организации планируют реализовать около 700 тыс. кв. м помещений, рассказал «Ъ» источник на рынке. Речь идет в основном об объектах в регионах. «Сбер» планирует заработать на продажах 15–25% к сумме вложенных в объекты кредитных средств. Собеседник «Ъ» оценивает среднюю стоимость 1 кв. м склада в России в 70-90 тыс. руб. Если брать за основу эти цифры, компания может получить 49–63 млрд руб.
Т-Банк арендовал 4 тыс. кв. м офисных пространств в Ostankino Business Park на северо-востоке Москвы. На месте нынешнего офиса компании в бизнес-центре Mirland Plaza планируется возвести жилье, поэтому банку пришлось подыскивать новое место для размещения. Аренда такого объема площадей в Ostankino Business Park аналитиками оценивается в 100-170 млн руб. в год.
Ритейлер X5 Group договорилась о возведении распределительного центра площадью около 150 тыс. кв. м в индустриальном парке «М10 "Пионер» в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил «Деловой Петербург». Инвестиции в проект превысят 15 млрд руб. Девелопером проекта может стать группа «Ориентир». По оценке консультантов по недвижимости, новый комплекс станет крупнейшим распределительным центром, построенным для X5.
«Газпром» нашел покупателя права аренды земельного участка площадью 8 га на Рублёво-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. По итогам торгов победителем признано ООО «Юторг.Активы». Компания сделала предложение на сумму 176 млн руб. На данный момент лот на площадке находится в статусе «заключение договора». Начальная цена лота составляла 175 млн руб.
Девелопер Forma (входит в ГК «ПИК») построит на Южнопортовой улице в Печатниках крупный офисный комплекс на 75 тыс. кв. м. Как пишут «Ведомости», деловой квартал будет состоять из четырех зданий. Его строительство начнется в 2027 г. Ввести весь комплекс в эксплуатацию планируется к 2031 г. Опрошенные газетой аналитики оценили инвестиции в бизнес-центр в 11–17 млрд руб.