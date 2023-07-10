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Коммерсантъ FM
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Reuters: простой первичных мощностей на российских НПЗ в июле вырос на 38%

В июле выбывающие мощности первичной переработки нефти на российских НПЗ выросли на 38,2% или 0,643 млн тонн к прежнему плану, достигнув 2,326 млн тонн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на годовой план ремонтов Refinitiv и данные источников в отрасли.

Фактический простой первичных мощностей составил 3,966 млн тонн, снизившись на 17,2% или 0,824 млн тонн по сравнению с маем. В целом за январь-июль суммарный фактический простой мощностей первичной переработки на российских НПЗ составил 17,7 млн тонн. Это на 32% или 4,279 млн тонн больше, чем в изначальном графике простоев на текущий год.

Объем выбывающих мощностей за указанный период снизился на 31% или 7,857 млн тонн год к году. По данным источников в отрасли, объем переработки нефти вырос на 5,5 мл тонн до 137,3 млн тонн. Согласно текущему графику, объем выбывающих мощностей июле по сравнению с июнем может уменьшиться на 41,3% или 1,640 млн тонн. Прирост выбывающих первичных мощностей в этом месяце обеспечен в основном за счет:

  • продления ремонта на Астраханском ГПЗ первичной установки производительностью 8,340 тонн в сутки (100% мощности) на 27 дней, до 27 июля);
  • продления на Комсомольском НПЗ простоя первичной установки (6,540 тонн, 34% мощности НПЗ) на 31 день, до 31 июля;
  • продления на Краснодарском НПЗ нахождения в резерве АВТ (4,570 тонн, 53% мощности) на 31 день, до 1 августа.

Как сообщал «Ъ», нефтепереработка в РФ в июне выросла почти на 5%, до около 750 тыс. тонн в сутки, относительно среднего уровня мая. Однако на биржевую стоимость топлива, которая растет вслед за ослаблением рубля, это практически не повлияло. Рост биржевых цен уже привел к возникновению убытков у АЗС при продаже бензина, хотя цены в рознице тоже постепенно начинают увеличиваться.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть исходит на бензин».

Лаура Кеффер

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