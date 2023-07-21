В Новосибирске продлен срок содержания под стражей предполагаемому поджигателю Су-24

В Новосибирске суд продлил срок ареста студенту новосибирского колледжа Виктору Скоробогатову, обвиняемому в поджоге самолета СУ-24. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 281 (диверсия, максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Видео предполагаемого поджога самолета Су-24 на авиазаводе в Новосибирске распространялось в соцсетях в начале мая: огонь охватил шасси самолета, который находился под открытым небом, после чего от воздушного судна отбегает мужчина.

Ранее в суде Виктор Скоробогатов заявил, что не поджигал самолет, а только производил съемку поджога. В мае суд признал законность его ареста.

Также, по данным группы в ВК «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», продлены сроки содержания под стражей в отношении Кирилла Веселова, и двух подростков, которые обвиняются в поджоге релейного шкафа на перегоне Бердск – Сеятель в апреле 2023 года. Им также предъявлены обвинения в диверсии.

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Оксана Павлова