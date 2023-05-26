Арест предполагаемого поджигателя бомбардировщика Су-24 признан законным

Новосибирский областной суд признал законным решение Ленинского райсуда от 15 мая, который заключил под стражу на два месяца 19-летнего Виктора Скоробогатова — предполагаемого поджигателя фронтового бомбардировщика Су-24 на авиазаводе им. В. П. Чкалова. Таким образом, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката, который настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест.

В судебном заседании Виктор Скоробогатов, который учится на 4-м курсе одного из новосибирских колледжей, заявил, что не поджигал самолет, а только производил съемку поджога. «Это самая большая ошибка в моей жизни, я осознаю ее масштаб»,– сказал фигурант дела, отметив, что скрываться от следствия и влиять на его ход он не намерен.

Следственные органы обвиняют Виктора Скоробогатова в поджоге самолета Су-24. Ему предъявлено обвинение в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ), за что грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следствие уголовное дело не комментирует.

Видео предполагаемого поджога самолета Су-24 на авиазаводе в Новосибирске распространялось в соцсетях в начале мая. На кадрах из интернета было видно, как шасси бомбардировщика, который находится под открытым небом, охватывает пламя, после чего от воздушного судна отбегает мужчина. Огонь почти сразу гаснет.

Видеозапись поджога самолета назвали фейком. 9 мая Telegram-канал правительства региона «Новосибирь» сделал репост сообщения ресурса «Война с фейками», который прокомментировал видеоролик с кадрами инцидента. «Видео снято не на заводе Сухого. Это постановочный ролик. Наш источник в администрации новосибирского авиазавода сообщает, что на территории компании "Сухой" никаких происшествий зафиксировано не было. Это тщательно охраняемый объект, и сложно представить, чтобы по нему могли свободно перемещаться посторонние, не говоря уже о том, чтобы там что-то поджигать, снимая на видео. Даже невзирая на низкое качество записи, можно заметить, что рядом с местом возгорания стоит Миг-29, который просто не может находиться на заводе "Сухой"», — говорится в сообщении.

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Константин Воронов