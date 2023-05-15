Двое подростков арестованы в Новосибирске по обвинению в диверсии на железной дороге

Ленинский райсуд Новосибирска в рамках расследования уголовного дела о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) избрал меру пресечения двоим подросткам, обвиняемым в поджоге релейного шкафа на перегоне Бердск - Сеятель в апреле 2023 года. Они заключены под стражу на два месяца, по 12 июля, следует из данных на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в марта в Кузбассе возбудили уголовное дело о диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры. Обвиняемым по нему проходит 16-летний подросток. По данным следствия, 28 марта молодой человек совершил поджог релейного шкафа, который находится на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги. За эти действия от неизвестных он получил 5 тыс. руб. По решению суда подростка арестовали.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова, Илья Николаев