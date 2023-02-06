Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кредиты утонули в залоговых бочках

Обвиняемым в хищении средств трех банков предложили внушительные сроки

Как стало известно “Ъ”, в Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из трех кредитных учреждений — «Инвестиционного союза», ТУСАРбанка и «Пульса столицы»,— а также их подельников. Подсудимые обвиняются в хищении в 2014–2016 годах 1,5 млрд руб. путем выдачи невозвратных кредитов. Прокурор Симоновской межрайонной прокуратуры, поддерживавший обвинение по поручению Генпрокуратуры, предложил назначить фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 14 лет и штрафы в размере от 800 тыс. до 3 млн руб.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого стали руководители ООО «КБ "Инвестиционный союз"» Морис Расулов, АО «ТУСАРбанк» Владимир Каган, ООО «КБ "Пульс столицы"» Дмитрий Ильин и Ирина Докучалова, а также их предполагаемые сообщники Георгий Циклаурия, Игорь Якубович и Петр Чистов, рассматривалось председательствующей Валентиной Луценко в Симоновском райсуде с июня 2019 года. В ходе прошедших на днях прений сторон прокуратура, убежденная в доказанности вины всех подсудимых, просила назначить Петру Чистову 14 лет и штраф в 3 млн руб., Георгию Циклаурии — 13 лет и 6 месяцев и 2 млн руб., Игорю Якубовичу — 13 лет и 2 млн руб., Владимиру Кагану — 11 лет и 1,6 млн руб., Дмитрию Ильину и Морису Расулову — по 9 лет и 6 месяцев и по 950 тыс. руб. каждому. Меньше всех прокурор запросил у суда для Ирины Докучаловой — восемь лет колонии и штраф в 800 тыс. руб.

В свою очередь, защита и сами подсудимые просили суд их оправдать в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. По мнению адвокатов и обвиняемых, следствие и гособвинение так и не представили доказательств противоправной деятельности фигурантов дела.

Поводом для начала расследования стало обращение весной 2017 года Агентства по страхованию вкладов в ГУЭБиПК МВД с просьбой провести проверку на наличие нарушений законодательства в финансово-хозяйственной деятельности «Инвестиционного союза», ТУСАРбанка и «Пульса столицы», лишенных в 2015–2016 годах Центробанком лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. По результатам проверки следственным департаментом МВД и было возбуждено дело по статье об особо крупном мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе полицейского расследования было установлено, что в 2014 и 2015 годах фигуранты активно раздавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, подконтрольным сообщникам обвиняемых. Всего, как следует из материалов уголовного дела, было выдано более 1,5 млрд руб. под залог сотен бочек с дорогостоящим химическим сырьем, которое на поверку оказалось обычной водой. Выведенные таким образом из банков деньги, говорится в деле, затем обналичивались и присваивались злоумышленниками.

В апреле 2017 года были задержаны зампред правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и занимавшийся обналичиванием средств Георгий Циклаурия. По данным полицейских, под контролем последнего и его знакомых находилось порядка 70 фирм-однодневок — «Аллюр», «Сибур», «Айсберг», торговый дом «Жабо», «Транснефтьремсервис» и др. В ноябре того же года были арестованы экс-предправления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления ТУСАРбанка Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин.

Кроме того, благодаря показаниям ряда задержанных фигурантов (некоторым из них в связи с деятельным раскаянием и статус был изменен на свидетелей обвинения) следствием была раскрыта схема работы обнальных площадок, через которые уходили похищенные средства, что позволило установить новых участников махинаций.

Оглашение приговора запланировано на 6 марта. Получить комментарий от защиты подсудимых не удалось.

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...