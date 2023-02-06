Кредиты утонули в залоговых бочках

Как стало известно “Ъ”, в Симоновском суде Москвы прошли прения по делу банкиров из трех кредитных учреждений — «Инвестиционного союза», ТУСАРбанка и «Пульса столицы»,— а также их подельников. Подсудимые обвиняются в хищении в 2014–2016 годах 1,5 млрд руб. путем выдачи невозвратных кредитов. Прокурор Симоновской межрайонной прокуратуры, поддерживавший обвинение по поручению Генпрокуратуры, предложил назначить фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 14 лет и штрафы в размере от 800 тыс. до 3 млн руб.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого стали руководители ООО «КБ "Инвестиционный союз"» Морис Расулов, АО «ТУСАРбанк» Владимир Каган, ООО «КБ "Пульс столицы"» Дмитрий Ильин и Ирина Докучалова, а также их предполагаемые сообщники Георгий Циклаурия, Игорь Якубович и Петр Чистов, рассматривалось председательствующей Валентиной Луценко в Симоновском райсуде с июня 2019 года. В ходе прошедших на днях прений сторон прокуратура, убежденная в доказанности вины всех подсудимых, просила назначить Петру Чистову 14 лет и штраф в 3 млн руб., Георгию Циклаурии — 13 лет и 6 месяцев и 2 млн руб., Игорю Якубовичу — 13 лет и 2 млн руб., Владимиру Кагану — 11 лет и 1,6 млн руб., Дмитрию Ильину и Морису Расулову — по 9 лет и 6 месяцев и по 950 тыс. руб. каждому. Меньше всех прокурор запросил у суда для Ирины Докучаловой — восемь лет колонии и штраф в 800 тыс. руб.

В свою очередь, защита и сами подсудимые просили суд их оправдать в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. По мнению адвокатов и обвиняемых, следствие и гособвинение так и не представили доказательств противоправной деятельности фигурантов дела.

Поводом для начала расследования стало обращение весной 2017 года Агентства по страхованию вкладов в ГУЭБиПК МВД с просьбой провести проверку на наличие нарушений законодательства в финансово-хозяйственной деятельности «Инвестиционного союза», ТУСАРбанка и «Пульса столицы», лишенных в 2015–2016 годах Центробанком лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. По результатам проверки следственным департаментом МВД и было возбуждено дело по статье об особо крупном мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе полицейского расследования было установлено, что в 2014 и 2015 годах фигуранты активно раздавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, подконтрольным сообщникам обвиняемых. Всего, как следует из материалов уголовного дела, было выдано более 1,5 млрд руб. под залог сотен бочек с дорогостоящим химическим сырьем, которое на поверку оказалось обычной водой. Выведенные таким образом из банков деньги, говорится в деле, затем обналичивались и присваивались злоумышленниками.

В апреле 2017 года были задержаны зампред правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и занимавшийся обналичиванием средств Георгий Циклаурия. По данным полицейских, под контролем последнего и его знакомых находилось порядка 70 фирм-однодневок — «Аллюр», «Сибур», «Айсберг», торговый дом «Жабо», «Транснефтьремсервис» и др. В ноябре того же года были арестованы экс-предправления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления ТУСАРбанка Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин.

Кроме того, благодаря показаниям ряда задержанных фигурантов (некоторым из них в связи с деятельным раскаянием и статус был изменен на свидетелей обвинения) следствием была раскрыта схема работы обнальных площадок, через которые уходили похищенные средства, что позволило установить новых участников махинаций.

Оглашение приговора запланировано на 6 марта. Получить комментарий от защиты подсудимых не удалось.

Юрий Сенаторов