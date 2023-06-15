Тест на устойчивость

В период действия в РФ жестких ограничений из-за массового распространения коронавирусной инфекции повсеместно требовались тесты на SARS-Cov-2, что дало толчок развитию рынка лабораторных услуг. В 2022 году спрос на услуги такого рода практически сошел на нет, однако игроки рынка не только оперативно приспособились к прежним условиям ведения бизнеса, но и вынесли из двухлетнего периода пандемии опыт, которым намерены воспользоваться для сохранения и преумножения подскочившей за счет тестирования на COVID-19 выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лабораторную диагностику можно назвать практически единственной сферой бизнеса, которая не только не пострадала из-за коронавирусных ограничений, но и получила сверхприбыль за их счет. Рынок, и до 2020 года демонстрировавший стабильный прирост выручки как минимум на 3–5%, в 2021–2022 годах показал двукратные цифры роста — в основном за счет тестирования на коронавирус, антитела к нему и других связанных с ним анализов. На фоне потребительского спроса нишу лабдиагностики начали осваивать крупнейшие частные клиники, традиционно отдававшие такие услуги на аутсорс и обычно выступавшие только пунктами приема анализов (ГК «Медси» открыла сеть лабораторий SmartLab, «Мать и дитя» — MD Lab). Но в 2023 году ситуация изменилась, причем не только из-за ухода пандемии, но также из-за антироссийских санкций.

«Тестирование на COVID-19 нарастило маржинальность сетей в разы и позволило аккумулировать большие и незапланированные объемы прибыли с середины 2020-го по начало 2022 года. Небольшое рутинное присутствие ковидных исследований сейчас — это дополнительный источник выручки, но сверхприбылей, таких как в 2020–2021 годах, в сегменте больше нет»,— считает эксперт Аналитического центра Vademecum Михаил Мыльников. Он подчеркнул, что, согласно отчетности МСФО, потеря выручки сетей относительно 2021 года составила 15–30% в зависимости от лаборатории: у основного юрлица «Хеликс» выручка сократилась с 16 млрд до 12 млрд руб., у KDL — с 10 млрд до 8,7 млрд руб., у «Инвитро» — примерно на 10–15%. «В отличие от выручки, чистая прибыль по сравнению с пиковым 2021 годом упала в три-шесть раз. Например, одно из основных юрлиц лаборатории "Ситилаб", входящее в топ-5 сетей в России, на которое приходится более половины выручки, в 2022 году впервые за много лет показало чистый убыток»,— добавил эксперт, заметив, что, несмотря на падение, у большинства лабораторий чистая прибыль превышает показатели 2019 года, однако с учетом кратно возросшей выручки по сравнению с ковидным периодом существенно снизилась рентабельность.

Оценить глубину воздействия ухода пандемии на выручку сетей можно по количеству выполняемых тестов. По данным Роспотребнадзора, с 1 января по 25 февраля 2023 года в стране провели 5,2 млн тестов на COVID-19, тогда как за аналогичный период 2022 года — 34,1 млн тестов. По данным Vademecum, на частные лаборатории в среднем за время пандемии приходилось около 15–20% от всех выполняемых анализов, и профильная выручка на все лаборатории за январь—февраль 2023 года составила около 1 млрд руб., что в семь раз ниже пиковых показателей 2022 года.

По данным самих сетей, в январе—мае 2023 года доля ковидных тестов среди всех выполняемых услуг составляет 1–5%. Тем не менее игроки отчитываются об отсутствии опасений по этому поводу и росте спроса на традиционные услуги. В «Хеликс», например, при трехкратном снижении доли тестов на COVID-19 в структуре выручки в первом квартале 2023 года по сравнению с 2022-м стабилен рост спроса на анализы для оценки общего состояния организма, подходящие как для ранней диагностики заболеваний, так и для превентивной стратегии. «В нынешнем году особенно интересуются отдельными группами анализов, например на витамины и микроэлементы. В общем количество заказов увеличилось на 43%, средний чек — на 6%, объем трат по этим видам тестов вырос на 52%»,— рассказала “Ъ” заместитель генерального директора компании Дарья Горякина.

Другой лидер рынка — «Инвитро» — фиксирует рост пациентопотока в апреле и мае 2023 года в 13% к аналогичному периоду прошлого года. «Схожий тренд мы видим и в части выручки: в апреле—мае текущего года она растет на 10–15% к такому же периоду прошлого года»,— заявил коммерческий директор ГК «Инвитро» Филипп Сапронов. Доля ковидных тестов в общем объеме исследований составляет 2,5%, тогда как в самые напряженные месяцы пандемии достигала 20% и более. Топ услуг, на которые приходится наибольший уровень спроса, в компании представлен такими анализами, как: общий и биохимический анализы крови и мочи, базовый гормональный профиль, тесты на содержание в организме витаминов (особенно витамина Д) и микроэлементов (железо, кальций и другое).

Аналогичного мнения придерживаются в компании Lab4U, которая работает не в совсем привычном для рынка формате. В отличие от «традиционных» представителей рынка, Lab4U, располагающая двумя собственными лабораториями, функционирует исключительно за счет партнерства с клиниками, тем самым минуя этап создания офисов для взятия анализа. Основная площадка, отвечающая за развитие бизнеса,— это сайт компании, где клиент заказывает и оплачивает исследование, а забор материала осуществляется в какой-либо из партнерских точек. Падения выручки из-за ухода пандемии в компании не заметили (сейчас доля таких тестов — всего 1%), а напротив, оценили ее вклад в популяризацию сверхбыстрого формата сдачи анализов и цифровизацию услуг. «Падение спроса на эти услуги не помешало нашему общему росту. Только за 2022 год наша партнерская сеть увеличилась с 300 до 400 точек. Растет и объем выручки. Если в первом квартале 2021 года он составил 100 млн руб., в первом квартале 2022 года — 150 млн руб., то в 2023 году — уже более 300 млн руб.»,— рассказал “Ъ” основатель и владелец сети Валерий Саванович.

По данным компании, в 2023 году неожиданно выросло количество предоперационных комплексов. «Скорее всего, это связано с отложенными плановыми операциями во время пандемии COVID-19 — полагаю, хирургия переходит в плановое русло. Вырос спрос на комплексы анализов по выявлению дефицитов витаминов и минералов, что скорее обусловлено сезонностью. Существенный рост показали комплексы анализов, которые помогают отследить влияние стресса на организм, а также процессы, которые стресс усугубляют»,— поделился господин Саванович. Говоря о возможностях развития сети на фоне ухода пандемии, он подчеркнул тенденцию на упрощение процесса сдачи анализа.

«Можно сказать, что Lab4U — это интернет-магазин анализов с аутсорсными пунктами сбора. Оформление заказа на сайте для пациента занимает не более 5 минут, а в рамках одного личного кабинета можно добавлять до десяти пациентов, чтобы было удобнее делать заказы, например, на супругов, детей, родителей и других близких. Пациент также может дозаказать анализы без посещения медцентра, если останется подходящий биоматериал. Такая схема работы позволяет снизить цену на анализы почти в два раза ниже рыночной, а также поддерживать масштабирование бизнеса на стабильном уровне — 40–60% в год»,— добавил Валерий Саванович, уточнив, что в таком ключе компания продолжит развиваться и дальше.

Клиентский запрос на скорость и прозрачность услуг видят и в «традиционных» сетях, располагающих своими процедурными кабинетами. «Есть направления, в которых вполне можно и нужно расти,— это служба выезда на дом для взятия биоматериала и предоставления медицинской помощи, развитие мобильного приложения и дополнительных предиктивных сервисов для мониторинга показателей своего здоровья, новые сервисы для более быстрой коммуникации с клиентом, такие как голосовые помощники, чат-боты и посттестовое консультирование пациентов. Это только некоторые из направлений, в которых мы растем»,— рассказали в «Инвитро».

В «Хеликсе» тоже заметили рост интереса клиентов к дистанционному формату обслуживания и востребованность лоукост-решений. В августе 2022 года компания запустила бесконтактный сервис Helix Express, через который можно сдать анализы быстрее, чем обычно, и на 30% дешевле стандартной розничной цены. Заказ и оплата анализов в Helix Express, как и в случае с компанией Lab4U, выполняется онлайн в мобильном приложении, контейнеры для взятия биоматериала можно получить по QR-коду в лабомате в диагностических центрах «Хеликс» и в некоторых частных клиниках. Ежемесячный прирост количества заказов через сервис составляет в среднем 40%, говорит Дарья Горякина.

По словам Михаила Мыльникова, даже после спада заболеваемости и снятия ограничений пандемия все равно продолжает подогревать спрос на лабораторные исследования. «На 30–60% вырос спрос на исследования, ассоциированные с оценкой тяжести заболевания или перенесенными последствиями: ТТГ, Т4, витамин D, АЛТ, АСТ, глюкоза, ферритин и другие анализы. Многие вернулись к отложенным плановым госпитализациям, а у кого-то обострились или появились хронические заболевания после перенесенного COVID-19»,— резюмировал он. Зафиксированное падение маржинальности, по его мнению, подтолкнуло рынок к сделкам по покупке небольших активов на рынке: в мае 2023 года ГК «ЛабКвест» за 50 млн руб.— практически за одну годовую выручку — приобрела централизованную лабораторию в Санкт-Петербурге у «ФораЛаб». «ФораЛаб» была открыта в феврале 2020 года, однако по итогам 2022 года показала серьезный убыток.

Варвара Колесникова