В Локо-банке заявили о завершении всех расчетов в долларах из-за санкций США

Российский Локо-банк сообщил, что до 18 октября 2023 года прекратит осуществление всех операций в американских долларах. Это решение финорганизация приняла на фоне попадания банка под американские санкции.

«Ограничительные меры США коснулись расчетов в долларах США. Локо-банк завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года»,— сообщается на сайте банка.

В кредитном учреждении добавили, что введенные ограничения не повлияют на работу банка внутри России, все продукты и онлайн-сервисы Локо-банка будут доступны в обычном режиме.

Сегодня, 21 июля, Министерство финансов США внесло Локо-банк в санкционный список, теперь американским государственным и частным организациям запрещено любое взаимодействие с этим банком.

Локо-банк занимает 39-е место в рейтинге банков РФ по размеру чистой прибыли.

Александр Кислов