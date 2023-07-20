ЕС ввел санкции против Сергуниной и компании NtechLab

Власти Европейского союза расширили санкции против России, распространив ограничения на 12 физических и 5 юридических лиц. Среди них — заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина и компания NtechLab, которая создала приложение по распознаванию лиц FindFace. По мнению властей Евросоюза, указанные лица и ведомства ответственны за нарушения прав человека в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Сергунина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Наталья Сергунина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Под санкциями также оказались сотрудники Исправительной колонии № 6 во Владимирской области (где содержится оппозиционер Алексей Навальный): начальник колонии Дмитрий Ножкин, а также его заместители Юрий Фомин, Данила Синюхин, Анатолий Горшков и Дмитрий Макорин. Также в список внесен офицер колонии Михаил Неимович.

Ограничения введены в отношении замглавы ФСИН Алексея Гиричева, который прежде руководил управлением ФСИН по Владимирской области, и сотрудника ФСБ Александра Самофала. Против последнего в апреле вводила санкции Великобритания, заявив о его причастности к аресту оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иностранным агентом).

Евросоюз утверждает, что Наталья Сергунина «несет ответственность за разработку и использование системы распознавания лиц и передачу соответствующих данных ГУВД», поскольку возглавляет департамент технологий и информации Москвы. В ЕС отмечают, что эти данные использовались «для поиска и задержания участников акций протеста, а также лиц, скрывающихся от частичной мобилизации».

В связи с этим в санкционный список внесены департамент информационных технологий Москвы и главное управление МВД по Москве и их руководители — Эдуард Лысенко и Олег Баранов, а также глава ФСИН Аркадий Гостев. Помимо Ntechlab, среди юрлиц под санкциями оказались AO «Электронная Москва» и компания Tevian — программная библиотека алгоритмов анализа лиц людей по изображениям и видео.

Лусине Баласян