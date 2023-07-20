США ввели санкции против Алексея Кудрина

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщило о внесении в санкционный список 16 граждан России. Среди них — Алексей Кудрин, советник по корпоративному развитию «Яндекса», бывший глава Счетной палаты РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудрин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Кудрин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также в американский санкционный список включены первый замглавы ФСБ России Сергей Королев, первый замглавы Минэка РФ Илья Торосов, замглавы ведомства Алексей Херсонцев, замглавы Минфина РФ Леонид Горнин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор АО «Концерн «Калашников» Владимир Лепин.

В американский санкционный список также включили гражданина КНДР Рим Йон Хека и гражданина Сербии Ивана Цветича.

Тем же решением США сняли санкции с бывшего члена совета директоров «ФК Открытие» Андрея Голикова и экс-члена наблюдательного совета финорганизации Елены Титовой. Это объясняется тем, что господин Голиков и госпожа Титова покинули свои должности в подсанкционном кредитном учреждении.

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