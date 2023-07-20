Сбербанк создаст IT-подразделение в индийском Бангалоре

Филиал Сбербанка в Индии получил разрешение Резервного банка Индии на создание крупного IT-подразделения, сообщила кредитная организация. Центр обработки данных Сбербанка будет размещен в Бангалоре — третьем по величине городе Индии.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что хаб в Бангалоре будет обеспечивать технологическую составляющую работы филиала кредитной организации в Индии и заниматься «разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов». В перспективе в этом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов.

Филиал Сбербанка с 2010 года работает в Нью-Дели. Офис в Бангалоре будет работать только в сфере разработки информационных технологий.

Об инвестициях Сбербанка в искусственный интеллект — в колонке Максима Буйлова «ИИ: безответственный, но доходный».

Леонид Уварчев