Петербуржцам предложили выбрать цвет электробусов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил горожанам выбрать цвет для электробусов, которые в ближайшее время начнут курсировать по улицам города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На выбор предлагается три цвета: морской волны, весенний зеленый и травяной. Итоги голосования подведут через две недели. Господин Беглов выразил уверенность в том, что для жителей Петербурга важны не только технические характеристики, но и облик транспорта.

Губернатор также сообщил, что город делает ставку на увеличение числе электробусов. В связи с этим в следующем году в производственной зоне «Ржевка» будет открыт первый на Северо-Западе парк электробусов с ночной зарядкой. Они будут задействованы на маршрутах Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов. Мощность площадки составит порядка 400 единиц техники.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что автобусы «Волгабас» вышли на маршруты после проверки.

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