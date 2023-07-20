Автобусы «Волгабас» готовы выйти на маршруты в Петербурге после проверки

Группа компаний «Волгабас» завершила дополнительную проверку партии из 30 автобусов, работавших на петербургских маршрутах. Проверка, которая проводилась с 14 по 18 июля, нарушений и дефектов не выявила, сообщили в пресс-службе Volgabus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали в компании, все автобусы снова готовы выйти на городские маршруты. Кроме того, возобновлена отгрузка новой партии из 98 автобусов, приостановленная после случаев возгораний.

Напомним, 15 июля вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил в своем Telegram-канале, что эксплуатация 30 автобусов фирмы «Волгабас» будет приостановлена до исправления недочетов. По его словам, за год в Петербурге случилось 12 пожаров в автобусах различных марок. Тогда же была заморожена приемка новой партии автобусов.

В «Волгабас» также отчитались, что, по их данным, все случаи, связанные с возгоранием автобусов их производства в Санкт-Петербурге летом 2023 года, были единичными и произошли либо во время тестирования после ремонта, либо в процессе перегона техники на ремонт. Как заявили в компании, до момента возгорания пострадавшая техника в течение длительного времени работала на городских маршрутах. При этом ни один из автобусов, работавших на линии, не пострадал.

«Ъ-СПб» неоднократно писал, что пассажирские автобусы лазурного цвета, поставленные в Петербург в рамках новой модели транспортного обслуживания, в последнее время горят в городе довольно регулярно. Последний такой случай произошел в начале июля в Купчино.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ-СПб» «"Волгабас" гасят из-за возгораний».

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