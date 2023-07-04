Очередной «лазурный» автобус сгорел в Купчино

Во вторник, 4 июля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сгорел очередной «лазурный» автобус.

Информация о пожаре по адресу: Белградская улица, у дома 10, корп.1 поступила на пульт дежурного в 15:52. Транспортное средство выгорело полностью, уточнили в ведомстве спасателей.

В 16:06 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, что новые пассажирские автобусы лазурного цвета, поставленные в Петербург в рамках новой модели транспортного обслуживания, в последнее время горят в городе довольно регулярно.

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