«Волгабас» гасят из-за возгораний

Сгорающие на улицах города автобусы послужили причиной решения Смольного о приостановке эксплуатации 30 автобусов производства ООО «Волгабас Групп», также заморожена приемка законтрактованных уже в этом году 98 единиц техники этой же марки. Эксперты отмечают, что в статистике возгораний первенство принадлежало другому производителю — белорусскому МАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты полагают, что город не откажется от автобусов Volgabus — они уже приняты на баланс

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты полагают, что город не откажется от автобусов Volgabus — они уже приняты на баланс

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в пятницу обсуждал с руководством компаний-перевозчиков и представителями заводов — изготовителей автобусной техники вопрос повышения безопасности пассажирских перевозок в связи с возгораниями автобусов. «Специально собрал директоров предприятий, чтобы обозначить их личную ответственность за происшествия с новым подвижным составом»,— сообщил вице-губернатор в телеграм-канале.

По информации господина Полякова, сгорело лишь 12 из 5000 эксплуатируемых автобусов, никто из пассажиров во время инцидентов на пострадал. Однако было решено приостановить «Пассажиравтотрансом» эксплуатацию партии из поступивших в 2022 году 30 автобусов Volgabus до момента исправления всех недочетов. Кроме того, город пока не будет производить приемку законтрактованных уже в 2023 году 98 автобусов этой же марки «до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям», говорится в сообщении.

Вице-губернатор также отметил, что он дал поручение руководителям заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества и получил от них гарантию проведения работ, в том числе и для будущих поставок. «Перевозчикам поручил усилить текущий контроль за техническим состоянием подвижного состава и не допускать эксплуатацию на линии транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности»,— сообщил господин Поляков.

В мае прошлого года ООО «Волгабас Групп» выиграло конкурс на поставку 35 дизельных автобусов особо большого класса на сумму 1,1 млрд рублей, а несколькими месяцами ранее, в феврале, компания выиграла другой тендер, на поставку 39 автобусов большого класса на компримированном газе. Упомянутые 98 автобусов относятся уже к закупкам 2023 года: «Волгабас Групп» должна поставить городскому транспортному предприятию технику на 1,732 млрд рублей.

По словам редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, если внимательно рассмотреть статистику инцидентов, то будет видно, что горели в основном автобусы производства Минского автозавода. Возгорания случались практически у всех перевозчиков, на автобусах различных марок и по различным причинам. «Город не откажется от автобусов Volgabus — они уже приняты на баланс, поэтому проведут проверку, если обнаружатся недостатки — будут что-то требовать по гарантии. На работе ПАТ это не сильно отразится»,— отмечает эксперт.

Вячеслав Калашников