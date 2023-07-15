За год в Петербурге сгорело 12 пассажирских автобусов

Власти Санкт-Петербурга решили приостановить эксплуатацию партии из порядка 30 автобусов Volgabus, поступивших в 2022 году, до момента исправления всех недочетов. Такое поручение выдано СПб ГУП «Пассажиравтотранс», сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме этого, принято решение приостановить приемку 98 автобусов этой же марки до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям. Об этом стало известно по итогам выездного совещания с перевозчиками и представителями заводов-изготовителей автобусной техники на площадке Автобусного парка №3, главной темой которого стало обсуждение вопроса «повышения безопасности пассажирских перевозок в связи с инцидентами возгорания автобусов».

Как отметил господин Поляков, за последний год таких случаев было 12. В общей сложности сейчас на городских маршрутах работают 5 тыс. автобусов.

«Ъ-СПб» неоднократно писал, что пассажирские автобусы лазурного цвета, поставленные в Петербург в рамках новой модели транспортного обслуживания, в последнее время горят в городе довольно регулярно. Последний такой случай произошел в начале июля в Купчино.

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