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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре мужчина отправится в колонию на шесть лет за фейки о российской армии

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений приговор жителю Краснодара Александру Сомрякову, который признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

Подсудимый приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговором установлено, что в апреле 2022 года мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети сообщения о событиях в Мариуполе и Буче, где изложил заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Автора провокационного сообщения выявили и задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В судебном процессе Александр Сомряков частично признал вину и пояснил, что хотел собрать больше подписчиков, лайков и комментариев, хотя понимал, что публикует неправду. Приговор жителю Краснодара вынес Первомайский суд, Александр Сомряков обжаловал его в апелляции, но ничего не добился, приговор вступил в силу.

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Анна Перова, Краснодар

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