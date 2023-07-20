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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 512-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 20 июля

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова погибла девочка-подросток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая. Как удалось выяснить «Ъ», медиахолдинг ВГТРК после начала военной операции на Украине продолжил заключать контракты с телеканалами во многих странах Запада. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:54. ЕС нарастит военную поддержку Украины в ответ на решение РФ по судам в Черном море, заявил Боррель.

9:42. Белорусские военные совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне «Брестский», который расположен вблизи белорусско-польской границы, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

9:41. Режим ЧС ввели в поселке Раздольное в Крыму после атаки беспилотника, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

9:39. Бойцы ВСУ жалуются, что российские минные поля подрывают дух украинских войск — Financial Times.

9:13. Жозеп Боррель предложил выделить дополнительные средства на поставки вооружений и техники Украине, сообщает DPA.

8:35. Мэр украинского города Николаев Виталий Ким сообщил в Telegram, что в результате ночного обстрела ранения получили девять человек, есть и погибшие.

8:34. Правительство Австралии вводит новый пакет санкций против России и Белоруссии. В санкционный пакет войдут 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Белоруссии. Среди них уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Об этом говорится на сайте МИД Австралии.

8:34. 14-летнюю Ангелину Кулик из Белгородской области, которая пострадала при взрыве на Крымском мосту 17 июля и в тот день потеряла своих родителей, доставили на лечение в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

8:34. Глава Мелитопольского района в Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует. По его словам, на месте водоема остались «лужицы».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:33. В Одессе, Сумах, Львове и Николавеской области ночью были слышны взрывы.

8:33. Белый дом не исключает, что Россия может атаковать гражданские суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море. По информации властей США, для этой цели РФ установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

8:33. Как удалось выяснить «Ъ», медиахолдинг ВГТРК после начала военной операции на Украине продолжил заключать контракты с телеканалами во многих странах Запада.

8:33. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая.

8:33. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова погибла девочка-подросток.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 511-й

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