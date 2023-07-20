«Ведомости»: замглавы Минцифры Заренин будет исполнять обязанности арестованного Паршина

Заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин частично будет исполнять обязанности замглавы ведомства Максима Паршина, сообщили источники «Ведомостей». Среди прочего он будет отвечать за взаимодействие с крупными IT-ассоциациями: АПКИТ, «Руссофтом», АРПП «Отечественным софтом» и другими. Господин Паршин находится под домашним арестом с 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Источник «Ведомостей» объяснил, что срочная необходимость найти замену замминистра связана прежде всего с тем, что затормозилось исполнение данных им поручений и подписаний протоколов заседаний Экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры, который отвечает за реестр российского программного обеспечения (ПО). Минцифры отказалось от комментариев.

Господин Заренин координирует в Минцифры департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию. Он возьмет на себя также взаимодействие министерства с IT-ассоциациями, а также будет курировать работу департамента развития отрасли информационных технологий. В Экспертном совете по ПО господин Заренин ранее курировал блок работ по включению в реестр российского софта программно-аппаратных комплексов, господин Паршин — софтверную часть.

Максим Паршин 13 июля был помещен под домашний арест на два месяца по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что замминистра был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн руб. Незаконное вознаграждение, по версии депутата, предназначалось за помощь в выделении грантов.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Замминистра отлучают от дома».

Леонид Уварчев