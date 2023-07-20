Депутат Гурулев подтвердил, что Володин пригласил его на разговор после отставки генерала Попова

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев подтвердил изданию NEWS.ru информацию о том, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пригласил его на разговор 18 июля из-за публикации обращения командующего 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова.

На вопрос журналиста о том, как прошла встреча, господин Гурулев заявил: «Пока живой». О других подробностях беседы он не сообщил, отметив, что они «не для общих ушей».

О том, что Андрей Гурулев вызван в Москву на разговор с Вячеславом Володиным, сообщил 15 июля Telegram-канал Brief со ссылкой на источники. По информации собеседников канала, итогом беседы стал устный выговор в адрес господина Гурулева.

12 июля депутат Госдумы и экс-заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев опубликовал голосовое сообщение Ивана Попова в своем Telegram-канале. В сообщении генерал рассказал, что доложил военному руководству о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». В частности он заявил о больших потерях, отсутствии контрбатарейной борьбы и отсутствии ротации частей на фронте. За это, по словам генерала, «старшие начальники за один световой день» составили приказ о его отстранении от службы от имени главы Минобороны Сергея Шойгу.

13 июля первый заместитель председателя Совета федерации и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал своего однопартийца господина Гурулева за публикацию сообщения господина Попова. «То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести»,— заявил господин Турчак.

Эрдни Кагалтынов